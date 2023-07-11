Apara Ekonomi Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon yorumu
Giriş Tarihi: 11.7.2023 08:48

Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon yorumu

Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon yorumu

ECB'nin enflasyonu kontrol altına alabileceğini söyleyen Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, "Ekonomiyi biraz zayıflatabileceğimize, ancak bunu sert bir iniş ve yüksek işsizlik olmayacak şekilde yönetebileceğimize inanıyorum" dedi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomide ağır bir hasara yol açmadan enflasyon kontrol altına alabileceğini söyledi

Bundesbank Başkanı Nagel dün yaptığı açıklamada, tarihi bir faiz oranı artış döneminin ortasında olan politika yapıcıların fiyat beklentilerini kontrol altında tutmak için "nispeten hızlı" hareket etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Erfurt'ta konuşan Nagel, "Ekonomiyi biraz zayıflatabileceğimize, ancak bunu sert bir iniş ve yüksek işsizlik olmayacak şekilde yönetebileceğimize inanıyorum" dedi.

Nagel, parasal sıkılaştırmanın duraklatılmadan önce gıda ve enerji maliyetleri gibi şeyler hariç olmak üzere temel fiyat baskılarında hafifleme belirtileri görülmesi gerektiğini savnuan ECB politika yapıcıları arasında yer alıyor.

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Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon yorumu
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