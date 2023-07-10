Japonya’nın 3 bölgesinde ekonomik görünüm yükseldi

Japonya'nın 9 ekonomik bölgesinden üçünde ekonomik görünüm yükselirken, diğerlerinde değişiklik göstermedi.

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Tokai, Chugoku ve Kyushu-Okinawa bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti.

Ülkede kalan 6 bölge için ise ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

BoJ'un açıklamasında, bütün bölgelerde ekonominin büyüdüğü veya ılımlı olarak toparlandığına işaret edildi.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.