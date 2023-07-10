ABD Hazine Bakanı Yellen: Resesyon olasılığı tamamen masadan kalkmış değil

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin resesyona girmesi tehdidini dışlamak için çok erken olduğunu, enflasyon çok yüksek olmaya devam ederken büyümenin yavaşlamasının "uygun ve normal" olduğunu söyledi.

"Resesyon olasılığı tamamen masadan kalkmış değil" diye konuşan Yellen, "Sağlıklı bir ekonomiye, büyük bir iş gücü piyasasına sahibiz, ancak enflasyon çok yüksek ve bu bizi endişelendiriyor. Ancak enflasyon zaman içinde aşağı gelmekte" dedi.

Yellen, enflasyonun sağlıklı bir iş gücü piyasası ile birlikte aşağı getirmek için bir patika olduğuna inandığını da vurguladı.