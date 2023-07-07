ECB Başkanı Lagarde’dan enflasyon yorumu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun düşmeye başladığını belirterek, "2022 sonbaharının başından çift haneli rakamlardan bugün yarısına indi" dedi.

Enflasyonun düşme sebeninin özellikle emtia ve enerji fiyatlarında düşüşe bağlayan Lagarde, ayrıca para politikası kararlarının fiyatlara ilk etkisi olduğunu düşündüğünü ifade etti. Gıda fiyatlarının da yavaş hızda düştüğüne vurgu yapan Lagarde, ancak enflasyonun orta vadeli %2 hedefine oranla hala yüksek olduğunu belirtti. Lagerde, enflasyonu hedefe getirmek için hala çalışmaları gerektiğini söyledi.

La Provence'ye açıklama yapan Lagarde, büyüme ile ilgili değerlendirmesinde 2022'nin dördüncü çeyreğinde çok hafif negatif büyüme (-%0,1) ve 2023'ün ilk çeyreğinde sıfır büyüme ile son iki çeyrekte büyüme yatay seyrettiğini belirterek "Euro Bölgesi büyümesinin 2023'te %0,9 civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.