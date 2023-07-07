Birleşik Krallık’ta konut fiyatlarında son 12 yılın en büyük düşüşü

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki düşüş mayısta yüzde 1,1 seviyesindeyken, haziranda yüzde 2,6 oldu.

Böylece, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatlarında haziranda son 12 yılın en hızlı yıllık düşüşü kaydedildi.

Ortalama konut fiyatları aylık bazda ise haziranda yüzde 0,1 azalarak, üst üste üç ay geriledi.

Ülkede ortalama bir konut fiyatı 285 bin 932 sterlin olurken, bu rakam fiyatların zirve yaptığı Ağustos 2022'de 293 bin 992 sterlindi.

Yeni yapılan konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 artış göstermesine rağmen, fiyatlardaki büyüme hızı son üç yılın en düşük seviyesine indi.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarında haziranda aylık bazda çok düşük bir gerileme görüldüğünü belirterek, "Yıllık bazda ise Haziran 2011'den beri yüzde 2,6, bir başka deyişle 7 bin 500 sterlin ile, en büyük düşüş görüldü.

Son rakamlar, ekonomik belirsizlik karşısında belli oranda bir istikrar olduğunu gösterirken, konut piyasası borçlanma maliyetlerindeki oynaklığa karşı hassas olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kinnaird, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen ayki 50 baz puanlık faiz artışının mortgage faizi oranlarında büyük bir sıçramaya neden olduğunu kaydetti.