Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi
Giriş Tarihi: 6.7.2023 15:43

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783
16.06.202342.01860.783102.801
23.06.202341.31566.246107.561
27.06.202341.43267.155108.587

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Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi
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