Bakan Mehmet Şimşek ’3 temel bileşen’ diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programında 'Enflasyonu tek haneye düşürme' hedefi doğrultusunda üç temel bileşen olduğunu söyledi.

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Enflasyonu tek haneye düşürme hedefinde 3 temel bileşeni duyuran Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."