Apara Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:20

Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı

Bakan Mehmet Şimşek ’3 temel bileşen’ diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürecek yeni ekonomi politikasının 3 temel bileşenini açıkladı. Bakan Şimşek, kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikasına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programında 'Enflasyonu tek haneye düşürme' hedefi doğrultusunda üç temel bileşen olduğunu söyledi.

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Enflasyonu tek haneye düşürme hedefinde 3 temel bileşeni duyuran Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz