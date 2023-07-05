Singapur’da enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize edildi

Singapur Para Otoritesi (MAS) Başkanı Ravi Menon, enflasyonun yıl sonuna kadar daha fazla düşüş görülmesini beklerken, ekonomik büyümenin zayıf kalacağını söyledi.

Singapur'da merkez bankası olarak göre yapan MAS'ın Başkanı Menon, 2023 yılı için manşet enflasyon beklentisinin yüzde 5,5'ten yüzde 4,5'e çekildiğini belirtti. Menon, bunun enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmediğine işaret etti.

MAS, 2021 Ekim ayından bu yana iki kez olağanüstü olmak üzere beş kez sıkılaştırma yönünde adım attı. MAS en son Nisan ayındaki toplantısında ise bir değişikliğe gitmedi.

Menon'un bu yıl görevinden ayrılması bekleniyor.