Çin’de bankalar krizi ertelemek için ultra uzun vadeli krediler sunuyorlar

Boomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin'in en büyük bankaları, 9 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan borçlanma pazarında büyümen gerilimi karşısında bir kredi krizini engellemek için, yerel yönetim finansman araçlarına ultra uzun vadeli ve geçici faiz rahatlatmalı krediler sunuyorlar.

Habere göre, Industrial & Commercial Bank of China Ltd ve China Construction Bank Corp'un aralarında olduğu bankalar uygun görülen yerel yönetim finansman araçlarına (LGFV) 25 yıla kadar vadeli krediler vermeye başladılar.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, verilen krediler 4 yıl süre ile ana para ve faiz ödemesiz olarak sunuldu.