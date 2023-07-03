Çin’in imalat sektörü aktivitesinde büyüme zayıfladı

Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri anketi, Çin'de imalat sektörü aktivitesinde büyümenin Haziran ayında yavaşladığını gösterdi.

İmalat PMI Haziran ayında Mayıs ayındaki 50,9 puandan 50,5 puana indi ve 50 puan olan başa baş seviyesinin üzerinde kalarak büyümeye işaret etmeyi sürdürdü.

Caixin'in imalat PMI anketine özel sektörden ve kamudan 650 şirket katıldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat PMI anketine ise 3200 şirket katılmıştı. Resmi imalat PMI Haziran'da Mayıs ayındaki 48,8 puandan 49,0 puana yükselmişti.

Caixin kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Son ekonomik veriler Çin'in toparlanmasının henüz istikrarlı bir zemin bulmadığını gösterdi. İçeride büyümeyi yukarı itecek faktörlerin eksikliği, zayıf talep gibi belirgin sorunlar devam etmekte" dedi.