BoJ: Büyük imalatçıların ekonomiye güvenleri iyileşti

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çeyrek dönemler halinde yaptığı Tankan anketi, büyük imalatçıların ekonomiye güvenlerinin 7 çeyrektin ilk kez artış gösterdiğini ortaya koydu.

Büyük imalatçıların güven endeksi Haziran çeyrek döneminde bir önceki çeyrekteki +1'den +5'e yükseldi.

Ekonomistler ise imalat sektörü güven endeksinin +3 olmasını bekliyorlardı.

Anket, Japonya'nın büyük imalatçılarının sermaye harcamalarını Mart 2024'te sona erecek cari mali yılda yüzde 13,4 artırmayı planladıklarını gösterdi. Önceki çeyrekte bu oran yüzde 5,4 olmuştu. Ekonomistler sermaye harcamalarında büyümenin yüzde 10,1 olacağını öngörüyorlardı.

İmalat dışı sektör icin güven endeksi de Haziran'da Mart yındaki +20'den +23'e çıktı. Bu, Haziran 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Japonya'nın büyük şirketlerinin cari çeyrek dönem için ortalama dolar kuru beklentileri de 144,66 olan paritenin çok altında 132,43 seviyesinde oluştu.

Şirketlerin cari yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 2,8'den 2,6'ya ve gelecek 3 yıl için enflasyon tahminleri yüzde 2,3'ten 2,2'ye geriledi.