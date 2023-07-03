Avustralya’da konut değerleri artıyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 7'sinde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 1,7, Melbourne'da yüzde 0,7, başkent Canberra'da yüzde 0,4 artış yaşandı. Tek fiyat düşüşü gğörülen bölge yüzde 0,3 ile Hobart oldu.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı yüzde 1,2 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde yüzde 0,5 artış görüldü.

Konut değerinin yıllık bazda düşüşü yüzde 6,8'den yüzde 5,3'e geldi.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.