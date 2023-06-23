İngiltere’de tüketici güveni yüksek seviyelere tırmanıyor

İngiltere'de tüketici güveni inatçı enflasyona ve artan faiz oranlarına rağmen Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi üst üste 5 ay artarak Haziran ayında Mayıs ayındaki -27'den -24'e toparlandı. Endeks 2022 Eylül ayında -49'a kadar düşmüştü.

Ekonomistler Haziran ayında güven endeksinin -26 olmasını bekliyorlardı.

GfK'nın müşteri strateji direktörü Joe Staton, fiyat artışları karşısında "dikkate değer dayanıklılık" gösterdiğini belirtti. Staton, "Eğer tüketiciler mevcut ekonomik fırtınayı atlatmaya devam ederse, bu büyümeye sağlam bir temel oluşturacaktır" dedi.

GfK'nın tüketicilerin ekonomiyi geelcek 12 ayda nasıl gördüklerine yöneleki göstergesi Mayıs ayındaki -30'dan -25'e yükselirken, kişisel finansal durumlarına yönelik hisleri de 7 puan artarak -1 puana çıktı.