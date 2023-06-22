BOJ üyesi Noguchi’den ekonomik toparlanma yorumu

Japonya Merkez Bankası Politika Kurulu üyesi Asahi Noguchi, Banka'nın 10 yıllık Japon devlet tahvil getirileri için sınırı kaldırmanın ülkenin ekonomik toparlanmasına müdahale etmesi riskinin farkında olunması gerektiğini söyledi.

Noguchi, tahvil getiri tavanının yükseltilmesinin, uzun vadeli getirilerde artışa neden olarak parasal genişlemenin derecesini azaltabileceğini ve sonunda ekonominin toparlanmasında gecikmeye yol açabileceğini vurguladı.

Noguchi yaptığı konuşmada, "Parasal gevşemenin makroekonomi üzerindeki etkileri ile finansal piyasalar üzerindeki etkisi arasındaki ödünleşimi dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Noguchi ayrıca, Aralık tahvil getiri üst sınırının yüzde 0,5'e çıkarılmasının ve küresel tahvil getirilerindeki düşüşün sayesinde Japon devlet tahvili getiri eğrisinin şeklinin son zamanlarda düzgün göründüğünü de ifade etti.