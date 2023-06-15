Japonya’nın ihracatından son 2 yılın en zayıf artışı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayında Japonya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,6 arttı. Bu, Şubat 2021'den bu yana görülen en zayıf büyüme olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler ise ihracatta yüzde 0,8 düşüş bekliyorlardı.

Nisan ayında ihracat yüzde 2,6 artış göstermişti.

Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e ihracat yüzde 3,4, Asya'nın tamamına yüzde 8,1 azaldı. ABD'de yapılan ihracat yüzde 9,4, Avrupa'ya yüzde 16,6 artış gösterdi.

İhracattaki yavaşlama, başta yarı iletkenler olmak üzere dış talepteki durgunluğun etkisini yansıtıyor.

İthalatta ise piyasa beklentileri çerçevesinde düşüş yaşandı. Düşüş oranı yüzde 9,9 ile yüzde 10,3 olan beklentiden az da olsa daha olumlu geldi.

Böylece ihracat 7 trilyon 293 milyar yen, ithalat 8 trilyon 665 milyar yen olurken, dış ticaret açığı 1 trilyon 373 milyar yen olarak belirlendi.