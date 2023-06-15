Çin’de ikinci çeyrekteki büyüme ilk çeyrekten hızlı olacak

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, Çin'in ekonomik büyümesinin ikinci çeyrekte ilk çeyrekten ciddi şekilde daha hızlı olacağını söyledi.

Çin'in ekonomik operasyonlarının genel olarak istikrarlı olduğunu ifade eden Fu, Çin ekonomisinin bazı baskı ve zorluklar ile karşı karşıya olunsa da dayanıklı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fu, istihdam üzerinde baskının ve yapısal problemlerin hala devam ettiğini de belirtti.

Çin'in sanayi üretiminin göreceli olarak büyük baskılar ile karşı karşıya olduğunu da ifade eden Fu, ancak tüketimin iyileşmesinin ekonomik toparlanmayı desteklediğini de vurguladı.