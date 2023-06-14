Rusya’nın tarımsal ürün ihracatından yüzde 10’luk büyüme beklentisi

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoria Abramchenko, Rusya'nın tarımsal ürün ihracatının, "dost olmayan ülkelere" satış yasağına rağmen bu yıl en az yüzde 10 büyüyeceğini söyledi.

RIA'ya konuşan Abramchenko, "Dost olmayan ülkeler ile ticari ilişkilerin sona erdirilmesi tarımsal ürün ihracatını durdurmadı. Hem fiziki olarak hem de ruble cinsinden gelir olarak ihracatımızı artırdık" dedi.

Abramchenko, 2022 yılında yüzde 12 artışla 41,5 milyar doları aşan tarımsal ihracatın bu yıl yüzde 10'dan fazla büyümesi olasılığı olup olmadığı yönündeki soruya "evet" yanıtını verdi.