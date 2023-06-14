Almanya’da toptan eşya fiyatları son üç yılın düşüşünü kaydetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 2,6 düştü.

Endeks, yıllık bazda nisanda yüzde 0,5 düşüş ve martta yüzde 2 artış kaydetmişti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Nisan 2022'de toptan eşya fiyatlarındaki artış, yüzde 23,8 seviyesine ulaşmıştı.

Destatis açıklamasında, mayıs ayındaki yıllık düşüşün, Kovid-19 pandemisinin başlamasının ekonomik bozulmalara yol açtığı Temmuz 2020'den bu yana en keskin düşüş olduğu vurgulandı.

Açıklamada, mayıs ayı toptan eşya fiyatlarındaki yıllık düşüşün başlıca nedeninin bir önceki yıla göre yüzde 22,7 düşen petrol ürünleri fiyatları olduğu belirtildi.

Yapı malzemeleri ve et ile canlı hayvan fiyatlarındaki artışın yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,6 ve yüzde 16,9 olması dikkati çekti.

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, toplu taşımada ucuz bilet ve daha ucuz petrol fiyatlarının etkisiyle mayısta yüzde 6,1'e gerilemişti.