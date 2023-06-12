Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 'Hanehalkı İşgücü Araştırması' sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken, kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.



Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. İş gücü nisan ayında bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken, kadınlarda yüzde 36,4 oldu.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla yüzde 23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.