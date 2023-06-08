ABD’den hazine bonosu ihracını hızlandırma hedefi

ABD Hazine Bakanlığı, borçlanma tavanı üzerindeki anlaşmazlık döneminde azalan nakit rezervlerini yeniden oluşturmak için hazine bonosu (T-bill) ihracını hızlandırmayı amaçladığını bildirdi.

Hazine Bakanlığı, Haziran sonuna kadar nakit rezervlerine 350 milyar dolar civarında bir ekleme yapmayı hedefliyor. Haziran sonunda nakit dengesinin 425 milyar dolar civarında olması öngörülüyor.

Hedefe ulaşılması için gelecek 3 haftada yaklaşık 350 milyar dolar tutarında bono ihrac edilecek.

1 Mayıs'ta yapılan açıklamada Haziran sonu için nakit dengesi hedefi 550 milyar dolar olalark ifade edilmişti.