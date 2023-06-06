Apara Ekonomi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı
Giriş Tarihi: 6.6.2023 13:10

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı

Avro Bölgesi’nde perakende satışlar sabit kaldı

Avro Bölgesi`nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi. AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,8 ile Slovakya`da, yüzde 3,7 ile Romanya`da ve yüzde 2,4 ile Slovenya`da belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda mart ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,8 ile Slovakya'da, yüzde 3,7 ile Romanya'da ve yüzde 2,4 ile Slovenya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 12,6, Estonya'da yüzde 10 ve Slovakya'da yüzde 9,8 geriledi.

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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı
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