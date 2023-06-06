13 aydır geriliyor: Japonya’da reel ücretler düşüşünü sürdürdü

Japonya'da reel ücretler Nisan ayında da düşüş gösterdi. Reel ücretler son 13 aydır düşüş gösteriyor.

Mart ayında Japonya'nın büyük şirketleri sendikalar ile toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin son 30 yılda görülen en yüksek oranda artırmayı kabul etmişlerdi. Ancak bugünkü veriler ücret artırımlarının hissedilmesinin zaman alacağını gösterdi.

Enflasyondan arındırılmış reel ücretler Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 düştü. Mart ayında düşüş yüzde 2,3 olmuştu.

Reel ücretlerin hesaplanmasında Nisan ayı TÜFE yüzde 4,1 olarak alındı. Mart ayında ise tüketici enflasyonu yüzde 3,8 olmuştu.

Nisan ayında nominal ücretler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 arttı. Mesai ücretleri Nisan'da yüzde 0,3 düştü.