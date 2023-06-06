Apara Ekonomi 13 aydır geriliyor: Japonya'da reel ücretler düşüşünü sürdürdü
Giriş Tarihi: 6.6.2023 09:11

13 aydır geriliyor: Japonya'da reel ücretler düşüşünü sürdürdü

13 aydır geriliyor: Japonya’da reel ücretler düşüşünü sürdürdü

Japonya'da reel ücretler Nisan ayında gerilemesiyle 13 aylık düşüş göstermiş oldu.

Japonya'da reel ücretler Nisan ayında da düşüş gösterdi. Reel ücretler son 13 aydır düşüş gösteriyor.

Mart ayında Japonya'nın büyük şirketleri sendikalar ile toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlerin son 30 yılda görülen en yüksek oranda artırmayı kabul etmişlerdi. Ancak bugünkü veriler ücret artırımlarının hissedilmesinin zaman alacağını gösterdi.

Enflasyondan arındırılmış reel ücretler Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 düştü. Mart ayında düşüş yüzde 2,3 olmuştu.

Reel ücretlerin hesaplanmasında Nisan ayı TÜFE yüzde 4,1 olarak alındı. Mart ayında ise tüketici enflasyonu yüzde 3,8 olmuştu.

Nisan ayında nominal ücretler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 arttı. Mesai ücretleri Nisan'da yüzde 0,3 düştü.

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13 aydır geriliyor: Japonya'da reel ücretler düşüşünü sürdürdü
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