İhracatta yeni rekor geldi

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK MAYIS İHRACAT RAKAMLARI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.