Güney Kore’de enflasyon 19 ayın en düşük seviyesinde

Güney Kore İstatistik Bürosu (Kostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 3,7 olan enflasyonun açıklandığı gibi yüzde 3,3'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece endeks 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Enflasyon geçen yılın Temmuz ayında yüzde 6,3 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.

Ancak enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkezi Bankası(BoK) hedefi olan yüzde 2,0'nin üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. BoK, Şubat ayı toplantısında faiz artırım sürecine ara verdi, Nisan ve Mayıs toplantılarında da bu kararını devam ettirdi.

Yavaşlayan enflasyon, merkez bankasının son zamanlarda faiz oranlarını sabit tutma kararlarını destekliyor.

Güney Kore Maliye bakanlığı, veri açıklamasının ardından enflasyonun istikrar kazanmaya devam edeceğini belirtti.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise piyasa tahminlerinin hafif üzerinde yüzde 0,3 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi artışın yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

Manşet enflasyondaki düşüşe rağmen çekirdek enflasyondaki katılık devam ediyor. Bir önceki ay yüzde 4,0 olan çekirdek enflasyon, sadece yüzde 3,9'e geriledi. Aylık bazda ise bir önceki ay olduğu gibi yüzde 0,3 artış gösterdi.