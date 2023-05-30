İngiltere’de mağaza fiyatları enflasyonu 2005’ten bu yana en yüksek seviyesinde

İngiltere'de mağaza fiyatları enflasyonu Mayıs ayında verilerin tutulmaya başlandığı 2005'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre Mayıs ayında süpermarketler ve perakende zincirlerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Nisan ayında fiyat artışı yüzde 8,8 olmuştu.

Mayıs ayında gıda fiyat enflasyonu ise Nisan ayındaki yüzde 15,7'den yüzde 'e yavaşladı.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Mağaza fiyat enflasyonu Mayıs ayında hafif şekilde arttı. Hane halkları gıda enflasyonunun düşmeye başlamasını memnuniyetle karşılayacaklar. Gıda enflasyonunda yavaşlamayı büyük ölçüde düşük enerji ve emtia maliyetleri yönlendirdi" dedi.

BRC'nin Mayıs ayı fiyat verileri 1-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı.