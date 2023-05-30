Avustralya’da tüketici güveni düştü

Avustralya'da tüketici güveni 23-29 Mayıs haftasında 1,1 puan düşüş gösterdi ve Mayıs başındaki seviyelerine geri döndü.

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 77,3 puandan 76,2'ye geriledi.

Bu düşüşle birlikte endeks üst üste 13 hafta boyunca 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 90,7 puanın 14,5, 2023 haftalık ortalaması olan 80,0 puanın 3,8 puan altında bulunuyor.