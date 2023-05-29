Apara Ekonomi Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı
Giriş Tarihi: 29.5.2023 11:17

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında %1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında yüzde 1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2023

Endeks

Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)

Nisan

Mayıs

Nisan

Mayıs

Ekonomik güven endeksi102,2103,73,51,4
Tüketici güven endeksi87,591,19,24,0
Reel kesim güven endeksi105,1105,11,00,0
Hizmet sektörü güven endeksi118,1117,41,1-0,6
Perakende ticaret sektörü güven endeksi116,2116,7-1,30,4
İnşaat sektörü güven endeksi88,492,2-0,14,3

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Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı
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