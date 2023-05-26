Tokyo’da çekirdek enflasyon artış hızı yavaşladı

Japonya İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda hariç çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 3,5 olan artışın yüzde 3,2'ye inmesini bekliyorlardı.

Yakıt maliyetleri hariç tutularak hesaplanan bir başka çekirdek fiyat artışı yüzde 3,9 ile 1982 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda maliyetlerindeki artış, yakın fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Tokyo verileri, enflasyonist baskının Japonya Merkez Bankası (BoJ) öngörülerinden daha uzun sürebileceğinin bir işareti olarak, şirketlerin artan maliyetleri hane halklarına yansıtmaya devam ettiğini gösterdi.

Taze gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e çıktı.

Manşet enflasyon artış hızı ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi.