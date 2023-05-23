Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,1 azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüş gösterdi.



Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre yüzde 3,3 düşüşle 7 milyon 238,5 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 9,6, yıllık bazda yüzde 7,4 düşüşle 6 milyon 212,3 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 3,2, yıllık yüzde 2,5 azaldı ve 5 milyon 191,8 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 0,4 artış, yıllık yüzde 2,4 düşüş gösterdi ve 1 milyon 964,5 bin ton oldu.