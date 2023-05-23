Çin’in güneş enerjisi kapasitesi 3 kat daha hızlı arttı

Çin güneş enerjisinde dünyaya öncü olmaya devam ediyor. Çin'in kurulu güneş enerjisi kapasitesi yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha hızlı arttı.

2023 yılı için Çin'in güneş enerjisi kurulu kapasitesinde artış beklentileri 129 GW'den 154 GW'ye revize edildi.

Polisilikon üreticisi Tongwei Co Başkanı Liu Hanyuan'a göre Çin'in güneş enerjisi kurulumu gelecek yıl 200-300 GW'ye yükselebilir.

Çin'in güneş enerjisi kurulumunun hızla büyümesi, dünyanın güneş enerjisinde kurulu kapasitesinin 2030'a kadar 5300 GW'ye ulaşacağı anlamına geliyor.