İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı 2023'ün birinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 483 bin kişiye geriledi.

İŞSİZLİK ORANI, İLK ÇEYREKTE YÜZDE 1,2 PUAN AZALDI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,2 puan azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.