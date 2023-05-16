Almanya’da yatırımcı güveni geriliyor

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks mayısta önceki aya kıyasla 14,8 puan düştü. Böylece nisanda 4,1 puan olan endeks, bu ay eksi 10,7 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda eksi 5,3 puana gerilemesi yönündeydi.

Böylece endeks, Aralık 2022'den bu yana ilk kez sıfırın altına indi.

Endeks martta, Credit Suisse'i çevreleyen çalkantı ve Silicon Valley Bank'ın iflasının yeni bir küresel finansal krize yönelik endişeleri ivmelemesinin ardından enflasyon ve para politikasına yönelik belirsizlikle nisanda art arda beş aydır yaşadığı artışa son vererek yükseliş beklentisine karşın sert bir düşüş göstermişti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise mayısta önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak eksi 34,8 puana geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının zaten olumsuz olan ekonomik durumun önümüzdeki altı ayda daha da kötüleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Sonuç olarak, Alman ekonomisi hafif de olsa bir resesyona girebilir. Ekonomik Güven Endeksi'ndeki düşüş, ECB tarafından daha fazla faiz artırımı beklentisinden kaynaklanıyor. Ek olarak, ABD'nin önümüzdeki haftalarda olası temerrüde düşmesi, küresel ekonomik beklentilere belirsizlik katıyor." ifadesini kullandı.

EKONOMİ İLK ÇEYREKTE RESESYONDAN "KIL PAYI" KURTULDU

Almanya'da sanayi üretimi, otomobil imalatındaki keskin düşüş nedeniyle martta yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyon endişelerini ivmelendirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme kaydetmedi. Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona "kıl payı" girmemiş oldu.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Destatis, ilk çeyreğe ilişkin GSYH nihai verilerini 25 Mayıs'ta açıklayacak.

AVRO BÖLGESİ

Öte yandan, Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de mayısta önemli ölçüde olumsuzlaştı.

Söz konusu gösterge, mayısta nisan göre 15,8 puan azalarak eksi 9,4 puana geriledi.