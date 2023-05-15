Yeni serbest ticaret anlaşması! İngiltere ile İsviçre müzakerelere başlayacak

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, bugün müzakereleri başlatmak üzere İsviçre'ye gidiyor.

Müzakereler, İngiltere'nin 53 milyar sterlinle 10'uncu büyük ticaret partneri olan İsviçre ile ticaret hacmini artırmak için "güncellenmiş ve modern" bir serbest ticaret anlaşmasının oluşturulmasına odaklanacak.

İki ülke arasında ticaret hacmini artırmak için finans piyasaları, hizmet sektörü, gelişen teknolojiler, veri inovasyonu ve dijital ticaret öne çıkacak.

İsviçre'nin ithalat talebinin 2050'ye kadar yüzde 78 artması beklenirken, yeni serbest anlaşmasıyla Birleşik Krallık'ın İsviçre'ye ihracat yapan işletmelerin vergilerini yıllık 7,4 milyon sterlin azaltacağı ve anlaşmanın 14 bin işletmeye katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Badenoch, bugün başlayacak müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'nin hizmet sektörü ihracatının geçen yıl 397 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştığını belirterek, yeni anlaşmayla iki ülke arasında hizmet sektörü ihracatı başta olmak üzere diğer alanlarda ticaret hacminin artacağını bildirdi.