Apara Ekonomi AB Komisyonu Türkiye büyüme tahminini yükseltti
Giriş Tarihi: 15.5.2023 12:08

AB Komisyonu Türkiye büyüme tahminini yükseltti

AB Komisyonu Türkiye büyüme tahminini yükseltti

AB KomisyonuTürkiye için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini değiştirmezken, 2024 yılı tahminini yükseltti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu "2023 İlkbahar Ekonomik Beklentiler" raporunda Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak bıraktı.

AB Komisyonu, Türkiye için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,0'ten 4,0'e çıkardı.

Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 45,0 olacağını tahmin eden AB Komisyonu, enflasyonun gelecek yıl yüzde 30,3 seviyesine ineceğini öngördü.

İşsizlik oranı beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 10,1 olarak açıklanırken, cari denge/GSYH beklentisi yüzde -4,2 ve yüzde -2,7 oldu.

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AB Komisyonu Türkiye büyüme tahminini yükseltti
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