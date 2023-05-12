Yüzde 5’in altına indi! Yeni Zelanda’da enflasyon beklentisi düştü

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından düzenlenen "Beklenti Anketi 1.Çeyrek Dönem" sonuçlarına göre, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi yüzde 4,28'e indi. Enflasyon beklentisi son iki çeyrekte sırasıyla yüzde 5,08 ve yüzde 5,11 seviyesinde oluşmuştu.



Ankette 2 yıllık tüketici fiyat artış beklentisi yüzde 3,30'dan yüzde 2,79'a geriledi.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları çeyrek dönemler için açıklanıyor. En son 2023 yılı ilk çeyrek döneminde enflasyon yıllık yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.



Yılın dördüncü çeyrek dönemi için enflasyon rakamları 9 Ağustos'ta açıklanacak.