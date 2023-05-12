Apara Ekonomi Yüzde 5'in altına indi! Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi düştü
Giriş Tarihi: 12.5.2023 08:58

Yüzde 5'in altına indi! Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi düştü

Yüzde 5’in altına indi! Yeni Zelanda’da enflasyon beklentisi düştü

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi 2022 üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesinin altına geldi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından düzenlenen "Beklenti Anketi 1.Çeyrek Dönem" sonuçlarına göre, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi yüzde 4,28'e indi. Enflasyon beklentisi son iki çeyrekte sırasıyla yüzde 5,08 ve yüzde 5,11 seviyesinde oluşmuştu.

Ankette 2 yıllık tüketici fiyat artış beklentisi yüzde 3,30'dan yüzde 2,79'a geriledi.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları çeyrek dönemler için açıklanıyor. En son 2023 yılı ilk çeyrek döneminde enflasyon yıllık yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

Yılın dördüncü çeyrek dönemi için enflasyon rakamları 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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Yüzde 5'in altına indi! Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi düştü
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