Apara Ekonomi Yellen: Hazine'nin elindeki nakitin ne zaman tükeneceği hala belirsiz
Giriş Tarihi: 12.5.2023 16:16

Yellen: Hazine'nin elindeki nakitin ne zaman tükeneceği hala belirsiz

Yellen: Hazine’nin elindeki nakitin ne zaman tükeneceği hala belirsiz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Bizim odak noktamız Kongre`nin borçlanma tavanını yükselteceğinden emin olmak. İşlerin yapılacağında emin olmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine'nin ABD hükümetinin faturalarını ödemek için nakitinin ne zaman tükeneceğini belirsiz olmaya devam ettiğini söyledi.

Yellen, "Bizim odak noktamız Kongre'nin borçlanma tavanını yükselteceğinden emin olmak. İşlerin yapılacağında emin olmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bu arada Dünya Bankası Başkanı David Malpass da yaptığı açıklamada, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bunun yavaşlayan küresel ekonominin karşı karşıya olduğu problemleri artıracağını ve herkes için kötü olacağını savundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yellen: Hazine'nin elindeki nakitin ne zaman tükeneceği hala belirsiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz