Yellen: Hazine’nin elindeki nakitin ne zaman tükeneceği hala belirsiz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine'nin ABD hükümetinin faturalarını ödemek için nakitinin ne zaman tükeneceğini belirsiz olmaya devam ettiğini söyledi.

Yellen, "Bizim odak noktamız Kongre'nin borçlanma tavanını yükselteceğinden emin olmak. İşlerin yapılacağında emin olmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

Bu arada Dünya Bankası Başkanı David Malpass da yaptığı açıklamada, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bunun yavaşlayan küresel ekonominin karşı karşıya olduğu problemleri artıracağını ve herkes için kötü olacağını savundu.