Türkiye’nin risk primi kritik eşiğin altını gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü. Risk priminde 42 baz puanlık düşüş izlendi. Bu düşüş Kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu.

Türkiye'nin dolar cinsi en uzun vadeli tahvili ralliyi 3. güne taşıdı. 2047 vadeli tahvil 1,7 sent artışla 1 yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

Piyasada seçim beklentileri, kamuoyu anketleri yakından izleniyor. Seçimler yaklaşırken yabancı bankaların raporları da birbirini izliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri faiz beklentileri fiyatlamalarının daha yüksek ihtimalle muhalefet zaferini yansıttığını belirtti.

Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından çarşamba günü yayımlanan raporda ekonomistler lirada keskin bir değer kaybının da piyasalar tarafından fiyatlandığını belirtti ve "Liranın aşırı değerli olduğunu düşünürken bir düzeltme zamanlamasını öngörmenin zorlu olduğunu ve seçim süreci ile sonucuna bağlı olacağını düşünüyoruz" dedi.