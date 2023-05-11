ABD’de federal bütçe fazlası geçen yıla göre keskin düşüş gösterdi

ABD'de federal bütçe Nisan ayında fazla verdi, ancak bütçe fazlası gelirlerin azalmasının etkisiyle geçen yıla göre kestin düşüş gösterdi.

Nisan ayında bütçe, geçen yılın aynı dönemine göre 132 milyar dolar, yüzde 43 düşüşle 176 milyar dolar fazla verdi.

Bütçe gelirleri Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 864 milyar dolardan 639 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 17 azalarak 462 milyar dolar oldu. Ancak takvim etkisinden arındırıldığında harcamalar yüzde 9 artarak 535 milyar dolara çıktı. Nisan ayında federal borçlar için ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzçde 27 artarak 76 milyar dolara ulaştı.

1 Ekim 2022'de başlayan 2023 mali yılının 7d ayında ise bütçe açığı 2022 mali yılının aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 925 milyar dolar oldu.

7 ayda bütçe gelirleri yüzde 10 azalarak 2 trilyon 687 milyar dolar olurken, harcamalar ise yüzde 8 artışla 3 trilyon 611 milyar dolara çıktı.