İşsizlik oranı mart ayında sabit kaldı

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1, kadınlarda yüzde 13,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. İşgücü mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda yüzde 35,7 oldu.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 20,1



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mart ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puan azalışla yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,2 oldu.