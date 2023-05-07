Küçük esnafa prim müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, küçük esnaf için prim müjdesi üzerine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan, mitingde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olan bu çalışmada inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

KÜÇÜK ESNAFA PRİM GÜNÜ MÜJDESİ

9000 günden 7200 güne inen prim gün sayısı, özellikle EYT'li Bağkurluları yakından ilgilendiriyor.

Esnaf iş yeri açtığı zaman vergi mükellefi oluyor ve bir istihdam yaratıyor. Ancak emekli olabilmesi için kendisi 9000 gün prim ödemesi (25 yıl) gerekirken yanında çalıştırdığı çalışan 5000-5975 günde emekli olabiliyor.

2008'den sonra SSK dediğimiz 4A'ya geçen herkes 7200 gün (20 yıl) ile emekli olabiliyor. Ama Bağkurlu erkekler için 9000 günde, Bağkurlu kadınlar için ise 7200 günde emekli olabiliyor. Esnaf için prim günü sayısının 9000'den 7200'e inmesi 5 yıl erken emekli olmasını sağlayacak.

Çalışmanın geriye doğru işlemesi ve EYT'yi kapsaması da mümkün olacaktır bu koşullarda. Burada EYT kapsamında olup 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş Bağkurluların 9000 günü beklemelerine artık gerek kalmayacak.

ESNAF TARAFINDAN TEŞEKKÜR GELDİ

TESK Başkanı Palandöken, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile "Esnafımızın prim günü sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması tüm esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.