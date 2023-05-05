Çin’de hizmetler sektörü büyümeyi sürdürüyor

Çin'de hizmetler sektörü Nisan ayında da büyümeye devam etti. S&P Global ve Caixin tarafından hazırlanan hizmetler sektörü PMI Nisan ayında bir önceki aya göre gerilese de büyümeye işaret etmeyi sürdürdü.

Hizmetler satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında, Mart ayında 57,8 puandan 56,4 puana geriledi.

Caixin Insight kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Nisan ayında hizmetler sektöründe hala çok fazla iyimserlik vardı. İşletmeler COVID etkilerinin azalması sonrasında daha iyi piyasa ortamına güvenlerini ifade etmeyi sürdürdüler. Ekonomide toparlanmanın sürdürülebilir olup olmadığı birikmiş talebin karşılanmasından kısa bir süre sonra görülecek" dedi.