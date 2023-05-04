Yeniden yükselişe geçti! Güney Kore’nin döviz rezervleri arttı

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri Nisan ayında bir önceki aya göre 610 milyon dolar artışla 426,7 milyar dolara geldi.

Döviz rezervleri, yurt dışı para birimleri cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

Veriler, ABD Hazineleri gibi yabancı menkul kıymetlerin Nisan ayı sonu itibarıyla 3,2 milyar dolar düşüşle 374,3 milyar dolar değerinde olduğunu gösterdi.

Mevduatın değeri, 3,7 milyar dolar artışla 27,8 milyar dolara çıkarken, altın rezervleri 4,8 milayr dolar seviyesinde kaldı.

Güney Kore, Nisan ayı sonunda dünyanın 9'uncu büyük döviz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyordu. Önündeki sıraları Çin, Japonya, İsviçre, Rusya, Hindistan, Tayvan, Suudi Arabistan ve Hong Kong oluşturuyor.