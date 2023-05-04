Çin’de zayıf talep etkisi! İmalat sektörü aktivitesi düştü

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Nisan ayında zayıf talebin etkisiyle beklenmedik şekilde düştü. İmalat PMI Nisan'da Ocak ayından bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 50,0 puandan 49,5 puana indi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın 50,3 puana çıkmasını bekliyorlardı.

Caixin Insight Group ekonomisti Wang Zhe, "PMI verisi Çin'in ekonomik toparlanmasının COVID-19 vakalarının tepe yaptığı yıl başından bu yana ciddi şekilde yavaşladığına işaret etti. Birikmiş talebin karşılanmasından sonra toparlanmanın sürdürebilir olup olmadığını görmek gerekli" dedi.

Nisan ayında üretimde büyüme Mart ayındaki yavaşlamasını devam ettiriken, yeni siparişler 3 aydır ilk kez düştü. Yeni ihracat siparişleri ise Mart ayındaki düşüşün ardından toparlandı.