Güney Kore, Çin ve Japonya ile ilişkileri küresel ekonomik büyüme için "elzem" görüyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, Çin ve Japonya ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Güney Kore'nin başkenti Seul'deki toplantısının öncesinde basına konuştu.

Üç ülkenin ekonomilerinin, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğuna işaret eden Choo, üçlü işbirliğinin "hızlı ve sürdürülebilir toparlanma" için motor görevi görebileceğini ifade etti.

Choo, Güney Kore, Çin ve Japonya'nın üçlü ilişkilerinin dünya ekonomisinin büyümesi için "zaruri" olduğunu vurgulayarak söz konusu ilişkilerin geliştirilmesi için aktif rol alacaklarını söyledi.

Ülkesinin ekonomisinin 2023'ün ikinci çeyreğinden itibaren kademeli olarak büyümeye başladığına dikkati çeken Choo, "Güney Kore, Çin ve Japonya, sadece maliye, ticaret ve yatırım alanlarında değil turizm ve kültür alanlarında tam teşekküllü işbirliğini genişletecek." dedi.

Üç ülkenin maliye bakanlarının ortak açıklamasında da "Salgının etkilerinden sıyrılma, hızlı ve sürdürülebilir ekonomik toparlanma için üçlü işbirliği kritiktir. Bu kapsamda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemini kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.