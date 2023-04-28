İspanya’da enflasyon yeniden yükselişe geçti

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), nisan ayı enflasyonunun mart ayında yaşadığı önemli düşüsün ardından 0,8 puan artışla 4,1'e çıktığını duyurdu.

Enflasyondaki artışın, elektrik fiyatlarındaki düşüşün Nisan 2022'de kaydedilenden daha az olmasından ve geçen yılın aynı dönemine oranla akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Mart ayında yüzde 7,5 olan çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 6,6'ya kadar geriledi.

İspanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan değerlendirmede, enflasyondaki artışın ana sebebi akaryakıt fiyatlarında 29 Mart 2022'de uygulanmaya başlanan ve Ocak 2023'de sonlandırılan litre başına 20 sentlik indirimin yarattığı etki olarak gösterildi.

Nisan ayındaki enflasyon artışını "beklenen bir oran" olarak açıklayan bakanlık, genel TÜFE oranının bir yıl önce kaydedilenin yarısı olduğunu ve "geçen aralık ayında alınan bir dizi önlemin enflasyonun aşağı yönlü gelişimine yardımcı olmaya devam edeceğini" kaydetti.