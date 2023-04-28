BoJ’dan revize! Çekirdek enflasyon beklentilerini düşürdü

Japonya Merkez Bankası(BoJ), büyüme beklentilerini yükseltirken, yakından takip ettiği çekirdek enflasyon için beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 mali yılı için çekirdek tüketici fiyatları beklentisi yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e, 2024 mali yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye çekildi. Banka, 2025 mali yılı için beklentisini ise yüzde 1,0 olarak açıkladı.

Japonya'da en son BoJ'un gösterge aldığı gıda hariç tüketici fiyat artışı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Bugün Tokyo bölgesi için açıklanan oran ise beklentileri aştı ve yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e çıktı.

BoJ, GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. 2023 mali yılı için beklenti yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e, 2024 mali yılı için beklenti yüzde 1,1'den yüzde 2,0'ye yükseltildi. 2025 mali yılı beklentisi yüzde 1,6 olarak belirlendi.