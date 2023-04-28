26 ay sonra ilk kez! Almanya’da ithalat fiyatları düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 gerileyerek, Ocak 2021'den bu yana ilk yıllık düşüşü gösterdi.

Piyasa beklentisi, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisinde ithalat fiyatlarının martta yüzde 3,6 gerilemesi yönündeydi.

İthalat Fiyat Endeksi, ocak ve şubatta yıllık bazda sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 2,8 artış kaydetmişti.

Endeks aylık bazda ise yüzde 1,1 düşük göstererek, art arda aylık düşüşünü yedinci aya taşıdı.

İthalat fiyatlarındaki düşüşte enerji ürünlerinde gerileyen fiyatlar etkili oldu.

Martta enerji ithalat fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 daha ucuz oldu.

Elektrik maliyeti bir yıl öncesine göre yüzde 59,9, ithal taşkömürü ve ham petrol fiyatları da sırasıyla yüzde 35,8 ve 25,4 düşüş kaydetti.

Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

İthal tüketim malları fiyatları da yüzde 6,6 yükseldi.

Gıda ürünleri fiyatlarının martta yıllık yüzde 14 artması da dikkati çekti. Et ve et ürünleri yüzde 13,9, meyve ve sebze ürünleri yüzde 17,7 artış gösterdi.

Bu arada, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi, martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarken, bir önceki aya göre de yüzde 0,2 geriledi.

Analistler, düşen ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Alman ekonomisi birçok ön ürün ve ham maddeyi yurt dışından temin ettiğinden, düşen ithalat fiyatları tüketici fiyatlarını gecikmeli olarak etkiliyor.

Bu arada, Almanya'da ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti.