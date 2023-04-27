Yabancılar 37,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Nisan haftasında net 37,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 24 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Nisan itibarıyla 25 milyar 808,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Nisan'da 25 milyar 277,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 147,5 milyon dolardan 1 milyar 110,4 milyon dolara, ŞBS stokları da 74,5 milyon dolardan 70,4 milyon dolara indi.