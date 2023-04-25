ECB üyesi Makhlouf faiz artışlarının devam etmesinden yana

4 Mayıs'ta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısı için değerlendirme yapan Makhlouf, ECB'nin öncelikle gelecek verilere odaklanacağını belirtirken, şu ana kadar elde edilen veriler temelinde faizlerin hala yukarı gitmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Makhlouf, "Gelecek politika kararımızı bir hafta içinde vereceğiz ve bu kararı verirken gelecek verilere odaklanacağız. Ancak şu ana kadarki kanıtlar, politikada sıkılaştırmayı durdurmayı planlamaya başlamamız için çok erken olduğuna işaret ediyorlar" dedi.