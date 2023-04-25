Apara Ekonomi ECB ekonomisti Lane'den faiz açıklaması: Verilere göre karar vereceğiz
Giriş Tarihi: 25.4.2023 08:54 Son Güncelleme: 25.4.2023 09:24

ECB ekonomisti Lane'den faiz açıklaması: Verilere göre karar vereceğiz

ECB ekonomisti Lane’den faiz açıklaması: Verilere göre karar vereceğiz

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, "4 Mayıs'taki Yönetim Konseyi toplantımız için cari veriler faizi yeniden artırmamız gerektiğine işaret ediyor. 4 Mayıs'tan sonrası için ise elimde sihirli bir küre yok. Ekonomik verilere bağlı olarak karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin 4 Mayıs'ta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faizi yeniden artırması gerektiğini, ancak artırımın büyüklüğünün hala tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Le Monde gazetesine konuşan Lane, "4 Mayıs'taki Yönetim Konseyi toplantımız için cari veriler faizi yeniden artırmamız gerektiğine işaret ediyor. 4 Mayıs'tan sonrası için ise elimde sihirli bir küre yok. Ekonomik verilere bağlı olarak karar vereceğiz" dedi.

Lane, hali hazırda yüzde 5'in üzerinde olan ücretlerdeki büyüme oranının enflasyonu beslemekte olduğunu, ancak bunun yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını öngördüklerini de belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB ekonomisti Lane'den faiz açıklaması: Verilere göre karar vereceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz